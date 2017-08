GTA Online: HVY Nightshark e Modalità Competizione Salti di Rigore disponibili

annuncia interessanti novità per, tra cui l'arrivo die della. Di seguito, tutti i dettagli sui nuovi contenuti di

Nuovo veicolo HVY Nightshark

Nella vita di ogni trafficante d'armi di successo arriva un momento speciale in cui diventa chiaro che tutti gli altri muoiono dalla voglia di farti fuori. In quel momento speciale non serve altro che un veicolo creato apposta per risolvere quella particolare impasse. E qui entra in gioco l'HVY Nightshark che, con le sue due mitragliatrici frontali, consente di scatenare una tempesta di proiettili nel massimo comfort. Benvenuto nella nuova prima classe, ora disponibile in esclusiva da Warstock Cache & Carry.

Nuova Modalità Competizione: Salti di Rigore

Sei riuscito a padroneggiare l'arte di scaraventare senza pietà gli avversari fuori dalle piattaforme che assegnano i punti in Salti di rigore di gruppo. Ora è giunto il momento di imbarcarsi in una nuova sfida. Salti di rigore è una modalità basata sulla precisione e sulla raffinatezza, e questa volta tutti gli occhi saranno puntati su di te. Anziché sfrecciare lungo una rampa al fianco dei propri compagni di squadra, i giocatori potranno godere ciascuno del proprio momento di gloria (o di oblio) mentre si alternano tra loro proprio come si fa con i calci di rigore. Preparati e prendi bene la mira, perché vincerà la squadra che alla fine ha raccolto più punti. Inoltre, da ora fino al 14 agosto, in Salti di rigore è possibile guadagnare GTA$ e RP doppi.

25% di Sconto

Solo fino al 14 agosto potrai mettere le mani su un vero e proprio cavallo da guerra urbano, il Centro Operativo Mobile, con relative componenti aggiuntive come il centro di comando o l'alloggio, approfittando del 25% di sconto offerto da Warstock. Una volta acquisito, dagli un tocco personale sfruttando il 25% di sconto su tutte le ristrutturazioni, che comprendono anche l'officina in cui è possibile personalizzare tutti i veicoli armati: in questa officina puoi anche approfittare dello sconto del 25% sulle modifiche ai veicoli armati.

C'è uno sconto del 25% anche per tutti gli acquisti iniziali delle nuove munizioni Mk II. Se perciò vuoi appiccare un incendio con le munizioni incendiarie o illuminare la notte con le munizioni traccianti, questo è il momento giusto per premere il grilletto. Inoltre, se il tuo profilo è quello del killer mercenario, potrai far buon uso di tutta questa potenza di fuoco guadagnando nel frattempo del denaro extra grazie ai salari in GTA$ doppi per guardie e soci, sempre fino al 14 agosto.

Non volendo essere da meno, anche Legendary Motorsport offre per questa settimana uno sconto del 25% sull'ultimo modello di supercar che hanno reso disponibile, la Dewbauchee Vagner.

Programma Gara Premium e Prove a Tempo

Accumula GTA$ e RP in grandi quantità partecipando alle seguenti gare premium e prove a tempo, disponibili tra l'8 e il 14 agosto:

Gara premium - "Due salti in montagna" (solo per motociclette)

Prova a tempo - "Maze Bank Arena"

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno GTA$ mentre tutti, a prescindere dal posizionamento, otterranno RP tripli. Per partecipare, ti basta impostare l'indicatore come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere GTA$ e RP.