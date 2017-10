GTA Online: in arrivo le gare multiveicolo e tante altre novità

: Preparati a cambiare al volo veicolo passando dalla terra al cielo e al mare nelle gare multiveicolo, l'ultima evoluzione delle gare stunt diha annunciato l'arrivo dellee tante altre novità per

Affronta le adrenaliniche curve di una corsa su strada a bordo della tua auto, poi afferra rapidamente la cloche di un jet per solcare i cieli aperti di Los Santos, e infine sfreccia tra le acque del Raton Canyon ai comandi di una moto d'acqua. Le gare multiveicolo sono nuove gare stunt che ti faranno passare istantaneamente dalla terra al cielo e al mare, sfruttando svariati tipi di veicoli: supercar, fuoristrada, barche, aerei, elicotteri... e perché no, persino il paracadute.

Le gare multiveicolo arriveranno questo mese e verranno aggiunte come categoria al Creatore di gare prima della fine dell'anno, insieme a una nuova serie di accessori stunt che ti permetteranno di creare sfide diaboliche. Ma gli aggiornamenti autunnali di GTA Online non si limitano alle gare multiveicolo. Preparati a due nuove modalità Competizione: Condannati, una sfida tutti contro tutti in cui uno dei giocatori è destinato a morire dopo un certo periodo di tempo e può salvarsi solamente passando la sua condanna a morte a un avversario, e Duello aereo, nella quale potrai realizzare il sogno di diventare un asso dei cieli e far precipitare i tuoi nemici verso la loro infausta fine.

Gli hangar del LSIA e di Fort Zancudo dovranno fare spazio per nuovi velivoli, incluso il letale e richiestissimo elicottero d'assalto Hunter. Presto anche i guerrieri della strada potranno mettere le mani su nuovi mezzi, come l'elegante supercar Coil Cyclone e la minacciosa Vigilante. Inoltre, nei prossimi mesi ti aspettano parecchie novità in GTA Online, come l'arrivo di nuovi veicoli armati, aggiornamenti all'inventario di Legendary Motorsport, nuove proprietà in vendita da Maze Bank Foreclosures e altro ancora...