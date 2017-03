GTA Online: in arrivo gare per veicoli speciali e tante altre novità

Preparatevi ad una serie di aggiornamenti perin arrivo nei prossimi mesi, con l'aggiunta di nuove dinamiche di gioco, equipaggiamento, veicoli e funzioni che miglioreranno costantemente l'esperienza di milioni di giocatori che calcano tutti i giorni l'asfalto di Los Santos e Blaine County.

EVENTO GARE STUNT 2017

Questa settimana festeggiamo i piloti più spericolati con l'uscita di 15 nuove gare stunt ufficiali create dagli sviluppatori di Rockstar. Tutte le gare stunt create e verificate da Rockstar assicureranno GTA$ e RP doppi, e ci sarà anche una serie di sconti e bonus pensati per gli amanti del brivido. Inoltre, chi effettuerà l'accesso durante lo svolgimento dell'evento sbloccherà e riceverà la tuta da stuntman Jock Cranley rosa.

STUNT DA CAPOGIRO: VEICOLI SPECIALI

Il prossimo aggiornamento, previsto per marzo, introdurrà un nuovo tipo di gare stunt progettate appositamente per le straordinarie capacità dei veicoli speciali di GTA Online: Rocket Voltic, Ruiner 2000 e Blazer Aqua. Ogni gara sarà calibrata su questi incredibili veicoli: nelle gare per Rocket Voltic sfreccerete a razzo tra enormi fenditure, in quelle per Blazer Aqua aggredirete acqua e terreno e con il Ruiner 2000 eseguirete cadute libere e acrobazie. Anche i creatori potranno realizzare delle gare per questi veicoli, quindi aspettatevi una primavera piena di gare dedicate a Voltic, Ruiner e Blazer.

IN ARRIVO NUOVI VEICOLI E MODALITÀ DI GIOCO

Le numerose modalità Competizione continuano a essere tra le più giocate di GTA Online. In primavera ne arriveranno altre tra cui Resurrezione, una rivisitazione umoristica in chiave dark del dodgeball; Pilotini, un nostalgico omaggio ai primi GTA con visuale dall'alto 2D e qualche sorpresa esplosiva, e altre ancora che annunceremo in seguito. Per rendere più completa la vostra collezione di auto aggiungeremo a GTA Online alcuni dei veicoli classici più richiesti di GTA, come Turismo Classic e Infernus Classic, comparse per la prima volta sulle strade di Liberty City in GTAIII. Oltre a queste auto amate dai fan, in primavera aggiungeremo a Grand Theft Auto Online altri bolidi nuovi di zecca, come la supercar Progen GP1.

Se dovete ancora trasferire i vostri personaggi e progressi da Xbox 360 e PlayStation 3 a Xbox One, PlayStation 4 e PC, avete ancora 5 giorni per farlo e iniziare e godervi i 9 enormi aggiornamenti di GTA Online esclusivi per queste piattaforme, come eventi Freemode, Lowrider, Stunt da capogiro, Centauri, Import/export, e tutti quelli che arriveranno nel 2017. Visitate il Warehouse di Rockstar per approfittare dello sconto del 30% e ottenere un bonus di 1.250.000 GTA$ per il passaggio alla versione PC in download digitale.

FEEDBACK

Ogni aggiornamento di GTA Online apporta tantissime piccole modifiche e migliorie derivanti dal feedback della community. Continuate a inviarci suggerimenti e opinioni tramite la pagina del feedback su GTA Online. Stiamo migliorando costantemente anche i nostri strumenti anti-baro per scovare gli imbroglioni: chi proverà a modificare GTA Online o a barare in qualsiasi modo sarà sospeso e rischierà la cancellazione dei personaggi. Fate la cosa giusta e aiutateci a mantenere il gioco corretto e divertente. Vogliamo anche ringraziare i giocatori per il preziosissimo aiuto che ci danno segnalando i bari tramite l'interfaccia di gioco.

PREPARATEVI A TRAFFICARE ARMI E ALTRO IN PRIMAVERA ED ESTATE

Fate scorta e preparatevi ad affrontare i nemici più folli di San Andreas in un altro enorme aggiornamento di GTA Online. Sfruttate i nuovi veicoli armati per impossessarvi del mercato delle armi illegali, con nuove e avvincenti missioni in cui metterete le mani su un bottino degno di un'armeria.