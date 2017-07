GTA Online: Karin Technical custom ora disponibile, bonus prolungati e sconti

: Introdotto per la prima volta con i Colpi, il Karin Technical con torretta (anche noto come il veicolo della morte più cafone in Finanziamento stupefacente) è tornato più letale e più personalizzabile che mai. Modifica il Karin Technical nel modulo con officina del tuo Centro Operativo Mobile per aumentare la sua armatura e accedere a una montagna di nuove modifiche.

Chiedi aiuto ai tuoi ricercatori nel bunker per sbloccare ancora più livree, armature e incrementarne la potenza di fuoco. Dopo aver modificato il veicolo nella versione Karin Technical custom, parcheggia la tua macchina da guerra nel bunker o in uno dei tuoi garage come veicolo personale.

Produzione aumentata in traffico d'armi, bonus prolungati in salti di rigore di gruppo e felpa sbloccabile

Completa una missione di vendita di Traffico d'armi per sbloccare la Felpa Ammu-Nation nera

Il tempo è denaro e la tua decisione di versare di nascosto testosterone Bullshark nei caffè del tuo team di produzione inizia a dare i suoi frutti. La produzione di armi aumenterà del 25% fino al 24 luglio, quindi tieni d'occhio il tuo livello di merce per vendere di più e massimizzare i profitti. In qualsiasi momento da oggi fino al 24 luglio, completando una missione di vendita dal tuo bunker otterrai anche la Felpa Ammu-Nation nera. In più, per essere certi che tutta la tua squadra sia soddisfatta, raddoppieremo gli stipendi di guardie e associati nel corso dello stesso periodo.

Inoltre, puoi guadagnare GTA$ e RP doppi nella nuova e popolarissima modalità Competizione Salti di rigore di gruppo fino al 24 luglio. Accedi direttamente alla modalità dall'opzione specifica che appare nella schermata di avvio di GTAV, o selezionala tra le icone delle modalità Competizione in evidenza sulla mappa di gioco.

Sconti su armi e veicoli

Tieni al sicuro la tua squadra e i tuoi carichi approfittando del 25% di sconto su questi oggetti:

Phantom Wedge (sia sul prezzo normale che sul prezzo riservato ai membri Securoserv)

Annihilator

Buzzard

Armature per veicoli

Gomme antiproiettile

Programma gare premium e prove a tempo

Se vuoi aggiungere altri zeri al tuo conto alla Maze Bank, partecipa alla gara premium e alla prova a tempo di questa settimana:

Dal 18 al 24 luglio:

Gara premium : "Viva la diga" (solo per Blazer Aqua)

: "Viva la diga" (solo per Blazer Aqua) Prova a tempo: "Segheria"

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati guadagneranno ricompense in GTA$ e tutti i partecipanti otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove a tempo, imposta la meta verso la prova a tempo sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere ricchi premi in GTA$ e RP.