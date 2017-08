GTA Online: l'update Contrabbandieri è ora disponibile

: A partire da oggi l'updateè disponibile super tutti i giocatori. L'aggiornamento introduce nuovi velivoli, circuiti per le gare stunt, modalità e altro ancora: vediamo nel dettaglio tutte le novità.

È ora di espandere il tuo impero criminale nell'unica direzione rimasta inesplorata: verso l'alto. Benvenuto in GTA Online: Contrabbandieri. Gestisci i tuoi traffici di contrabbando da un hangar personalizzabile che include un Cuban 800 omaggio, alloggio e officina aeronautica opzionali, ufficio, spazio espositivo e deposito velivoli. Crea la tua flotta di velivoli personalizzati, spicca il volo e non tornare a terra finché ogni centimetro cubo dello spazio aereo sopra Los Santos non sarà sotto il controllo di un'impresa di trasporti aerei esentasse.

L'attività di contrabbandiere è ricca di opportunità per i CEO, i presidenti di MC e i boss che prendono l'iniziativa, e un nuovo hangar per velivoli è il punto perfetto da cui iniziare. Con l'aiuto del nervoso Ron, accedi all'app Free Trade Shipping, recupera i carichi (dalle droghe più richieste ai gioielli) e concludi le vendite con impazienti acquirenti che attendono solo la tua consegna per via aerea.

Ecco i 7 nuovi velivoli introdotti con l'aggiornamento:

Buckingham Alpha-Z1 – Il sogno di chi ama sfrecciare, nonché il velivolo di fuga preferito dai contrabbandieri. Motore: quattro cilindri, a passo fisso. Dimensione delle ali: 6 metri quadrati. Velocità massima: generalmente. Disponibile da Elitás Travel.

– Il sogno di chi ama sfrecciare, nonché il velivolo di fuga preferito dai contrabbandieri. Motore: quattro cilindri, a passo fisso. Dimensione delle ali: 6 metri quadrati. Velocità massima: generalmente. Disponibile da Elitás Travel. LF-22 Starling - Un secondo prima sei sulla pista, lentamente impegnato a metterti in posizione e domandandoti perché tanto clamore. Un secondo dopo, ti ritrovi a un'altezza di 60 metri e ti senti un piccolo, misero umano ai comandi di un razzo diretto verso la stratosfera. L'LF-22 Starling monta dei razzi standard, ma è possibile dotarlo anche di missili a ricerca e, per chi desidera produrre un grande impatto, bombe. Disponibile da Warstock Cache & Carry.

- Un secondo prima sei sulla pista, lentamente impegnato a metterti in posizione e domandandoti perché tanto clamore. Un secondo dopo, ti ritrovi a un'altezza di 60 metri e ti senti un piccolo, misero umano ai comandi di un razzo diretto verso la stratosfera. L'LF-22 Starling monta dei razzi standard, ma è possibile dotarlo anche di missili a ricerca e, per chi desidera produrre un grande impatto, bombe. Disponibile da Warstock Cache & Carry. Mammoth Tula - Ricordi quando eri piccolo e c'era quel ragazzino con il coltellino multiuso? Ricordi quant'era popolare? Se fosse sopravvissuto al liceo, adesso ci sarebbe un solo mazzo di chiavi che vorrebbe avere nel suo marsupio: quello del Tula, una belva a quattro propulsori con capacità di decollo e atterraggio verticale anche in acqua, alloggiamenti per torrette, vano bombe e possibilità di modifiche JATO. Sei pronto? Disponibile da Warstock Cache & Carry.

- Ricordi quando eri piccolo e c'era quel ragazzino con il coltellino multiuso? Ricordi quant'era popolare? Se fosse sopravvissuto al liceo, adesso ci sarebbe un solo mazzo di chiavi che vorrebbe avere nel suo marsupio: quello del Tula, una belva a quattro propulsori con capacità di decollo e atterraggio verticale anche in acqua, alloggiamenti per torrette, vano bombe e possibilità di modifiche JATO. Sei pronto? Disponibile da Warstock Cache & Carry. Nagasaki Havok - Quando si parla di supporto tattico aereo, le dimensioni contano, giusto? Sbagliato. Il maneggevolissimo Havok è talmente piccolo che, se lo fosse anche solo un pelo di più, per pilotarlo bisognerebbe restare a terra e comandarlo con un'app sul cellulare. Montaci sopra una mitragliatrice e dei flare e i negoziati prenderanno una piega inaspettata. Disponibile da Elitás Travel.

- Quando si parla di supporto tattico aereo, le dimensioni contano, giusto? Sbagliato. Il maneggevolissimo Havok è talmente piccolo che, se lo fosse anche solo un pelo di più, per pilotarlo bisognerebbe restare a terra e comandarlo con un'app sul cellulare. Montaci sopra una mitragliatrice e dei flare e i negoziati prenderanno una piega inaspettata. Disponibile da Elitás Travel. Nagasaki Ultralight - Quale americano traboccante di virilità può dire di non aver mai osservato un'aquila solcare il cielo serena, perfezionata da milioni di anni di evoluzione che l'hanno resa il simbolo della supremazia aerea e della precisione letale, senza chiedersi: "Cosa c'è di più elegante e trascendente?" Ecco la risposta. Disponibile da Elitás Travel.

- Quale americano traboccante di virilità può dire di non aver mai osservato un'aquila solcare il cielo serena, perfezionata da milioni di anni di evoluzione che l'hanno resa il simbolo della supremazia aerea e della precisione letale, senza chiedersi: "Cosa c'è di più elegante e trascendente?" Ecco la risposta. Disponibile da Elitás Travel. V-65 Molotok – Epitome dello stile in quanto a brutalità militare, il V-65 Molotok è stato sfruttato da giunte militari e dittature in tutto il mondo in via di sviluppo e non solo per la letale efficienza della doppia mitragliatrice frontale. Il punto è che se appari così spietato puoi vincere una guerra senza neanche decollare. Disponibile da Warstock Cache & Carry.

– Epitome dello stile in quanto a brutalità militare, il V-65 Molotok è stato sfruttato da giunte militari e dittature in tutto il mondo in via di sviluppo e non solo per la letale efficienza della doppia mitragliatrice frontale. Il punto è che se appari così spietato puoi vincere una guerra senza neanche decollare. Disponibile da Warstock Cache & Carry. Western Rogue - A un osservatore distratto, il Rogue potrebbe apparire come un classico velivolo da addestramento a propulsione singola. Ed è proprio quello che vuoi fargli credere. Perché con spazio a sufficienza per mitragliatrici, missili, contromisure anti-intercettazione e per un vano bombe di tutto rispetto, quegli osservatori distratti si ritroveranno presto alla disperata ricerca di un riparo. Disponibile da Warstock Cache & Carry.

Nuova Modalità Competizione: Guerriglia Motorizzata

Unendo la scarica adrenalinica di Atterra e sotterra alla tensione claustrofobica di Sotto la cupola, questa brutale modalità Competizione è una caccia al tesoro letale in cui arrivare secondi non è un'opzione. Un massimo di quattro squadre si paracadutano in un'area che si restringe periodicamente ed è disseminata di un letale assortimento di armi, esplosivi e veicoli armati. Lavora di squadra, trova un veicolo e lotta contro gli avversari e la mappa sempre più ristretta per sopravvivere e vincere.

Nuove Auto: Vapid Retinue e Grotti Visione

Anche se hai la testa tra le nuvole, ti conviene non dimenticare l'odore della gomma bruciata. La sinuosa eleganza della nuova Vapid Retinue e la vivacità della Grotti Visione sono qui per ricordarti che, per quanto il cielo sia vasto, non si può sfuggire al fascino della strada.

Contrabbandieri è disponibile a partire da oggi per tutti i giocatori di GTA Online su PC, PlayStation 4 e Xbox One.