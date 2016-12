GTA Online: neve a Los Santos, Comet Retro custom e modalità Competizione

La neve che ricopre Southern San Andreas si tingerà presto di rosso con l'arrivo di, una nuova modalità Competizione diin cui due colossi corazzati e le loro squadre si affrontano in una lotta senza quartiere.

Preparati a far mangiare la polvere alle renne di Babbo Natale con la modifica per la Comet Retro custom, ora disponibile da Benny's Original Motor Works. Per calarti ancora di più nello spirito natalizio abbiamo preparato dei fantastici bonus e regali per tutti, come GTA$ e RP doppi, sconti, armi, completi e altro ancora.

Pfister Comet Retro Custom

Benny continua a lavorare sodo anche durante le feste e ha reinterpretato la Pfister Comet appena in tempo per Natale, trasformandola da veicolo per l'élite di San Andreas in un agguerrito dragster urbano per i ruvidi amanti del drifting di Los Santos. Visita Benny's Original Motor Works o l'officina personale del garage del tuo ufficio per fartene elaborare una tutta tua oggi stesso.

Nuova modaità Juggernaut

Potrai ammirare un vero e proprio scontro tra titani in Juggernaut, la nuova modalità Competizione carica d'adrenalina in arrivo su GTA Online. In questa lotta brutale tra due squadre, il Juggernaut sarà la tua risorsa più importante ma anche il tuo punto debole. Da attaccante, per vincere dovrai aggirare e sopraffare il Juggernaut del nemico, proteggendo al tempo stesso il tuo. Se la squadra non riesce a eliminare il Juggernaut nemico nel tempo limite, si passa alla fase di Spareggio in cui tutti diventano Juggernaut. Chi uccide per primo vince, quindi l'aggressività è la chiave per la vittoria.

Per celebrare l'arrivo di Juggernaut, questa nuova modalità ti ricompenserà con GTA$ e RP doppi fino al primo gennaio: l'occasione perfetta per tingere ancor più di rosso il Natale. Indossa l'armatura e diffondi il terrore natalizio.

Nevicate, palle di neve e doni natalizi

Il tuo sogno di vedere Los Santos coperta di neve a Natale ora è diventato realtà. La neve che sta tingendo di bianco Los Santos e Blaine County si protrarrà sino alla serata di lunedì 26 dicembre. Non solo potrai goderti una pittoresca vacanza in GTA Online, ma anche combattere chiunque ti capiti a tiro a suon di palle di neve (Premi a sinistra sulla croce direzionale per aggiungere fino a nove palle di neve al tuo arsenale). Il bollettino meteo di Weazel News prevede altre nevicate nel weekend di capodanno, ma invita tutti a restare sintonizzati nel corso della settimana per gli ultimi aggiornamenti.

Il giorno di Natale consegneremo dei doni a chiunque si colleghi a GTA Online, come la maschera unicorno e il pigiama ipnotico bianco o a quadri blu, più tanto equipaggiamento e munizioni da mettere sotto l'albero:

Maschera unicorno

Set pigiama (ipnotico bianco o a quadri blu)

Cannone pirotecnico e 10 fuochi d'artificio

Carabina con 200 munizioni

Fucile da tiratore con 200 munizioni

Tirapugni

25 bombe adesive

25 granate

5 mine di prossimità

5 molotov

Scorta di snack

Giubbotto antiproiettile al massimo

Quando ormai siete finiti sulla lista dei cattivi di Babbo Natale, che senso ha redimersi? Per Natale e vigilia, le seguenti attività criminali elargiranno il 50% di GTA$ in più:

50% di GTA$ bonus sul traffico di veicoli

50% di GTA$ bonus sulle attività di vendita dagli stabilimenti da motociclista

50% di GTA$ bonus sulle consegne di carichi speciali

Inoltre, effettuando l'accesso a GTA Online venerdì 23 dicembre, sabato 24 dicembre o lunedì 26 dicembre, riceverai un cannone pirotecnico con 10 fuochi d'artificio e una maglia speciale.