GTA Online: Stunt da capogiro: Veicoli speciali in arrivo il 14 marzo

Tramite un comunicato ufficiale,ha oggi annunciato l'arrivo di nuove gare stunt per. La variante multiplayer disi arricchirà dal 14 marzo con 20 corse adrenaliniche pensate specificatamente per tre veicoli speciali: "Rocket Voltic, Ruiner 2000 e Blazer Aqua di".

Nella stessa data, inoltre, Legendary Motorsport aggiungerà anche la Progen GP1 alla sua linea di supercar: potete ammirarla tramite l'immagine che trovate in calce.

Rockstar Games ha inoltre confermato l'arrivo di nuovi speciali sconti, validi da questo fine settimana fino a lunedì 13 marzo. I giocatori potranno acquistare "uffici e garage degli uffici con uno sconto del 25% e sfruttare i bonus dirigenziali per tutto il fine settimana", mentre Warstock taglierà i prezzi Securoserv sui veicoli speciali. Durante il weekend, infine, sarà possibile guadagnare doppi RP e GTA$ prendendo parte a missioni per veicoli speciali; mentre "le guardie e gli associati vedranno raddoppiati i GTA$ dei loro stipendi".



Tornerete su GTA Online per affrontare le nuove sfide?