GTA Online: nuove mappe e modalità di coppia per San Valentino

Questo San Valentino giocate in coppia aper godervi i bonus relativi a Finché morte non vi separi, i GTA$ e RP doppi di varie modalità "di coppia", tantissimi sconti su tutto ciò che è a tema San Valentino e sulle modifiche in veicoli custom di Benny, disponibili fino al 27 febbraio.

L'amore è nell'aria e fa piovere GTA$ e RP doppi per tutte le coppie impegnate in alcune tra le più popolari modalità Competizione. Torna Finché morte non vi separi con due nuove, romantiche mappe ambientate a Legion Square e a La Puerta. Restate vicini alla vostra dolce metà per rigenerare la vostra salute più in fretta e proteggetela a ogni costo: la vostra vita dipende dalla sua! Inoltre, altre modalità 2 contro 2, Hasta La Vista, Staffetta e La miglior difesa, garantiranno GTA$ e RP doppi, arricchendo il menu di San Valentino per voi e la vostra dolce metà.

Bonus sulle vendite della merce negli stabilimenti e sulle consegne di carichi speciali

Festeggiate San Valentino con un bonus del 25% sulle vendite della merce degli stabilimenti e consegne di carichi speciali effettuate entro il 27 febbraio. State al calduccio in queste gelide serate invernali accoccolandovi tra le mazzette di GTA$ accatastate nel vostro ufficio.

Tanti amorevoli sconti

Niente partner? Cacciate via la solitudine grazie a sconti del 50% sui servizi dell'assistente e del 25% sui seguenti articoli:

Abbigliamento da San Valentino assassino

Albany Roosevelt e Albany Roosevelt Valor

Mitragliatrice Gusenberg

Tatuaggi da Import/export

Modifiche in veicoli custom da Benny

Ocelot Penetrator

Programma Gare Premium

Dal 14 al 20 febbraio: "Duello" (solo per muscle car)

Dal 21 al 27 febbraio: "Sopra e sotto" (solo per motociclette)

Avviate le gare premium usando l'app Partita veloce sul vostro cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. Le gare premium elargiscono GTA$ ai primi tre classificati e RP tripli a tutti i partecipanti.

Programma Prove a Tempo

Dal 13 al 19 febbraio: "Segheria"

Dal 20 al 26 febbraio: "Cypress Flats"

Per partecipare, raggiungete questi luoghi ed entrate nel cerchio viola. Battete il tempo di riferimento per ottenere GTA$ e RP.