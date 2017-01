GTA Online: il nuovo aggiornamento introduce una moto e una modalità di gioco

ha annunciato l'arrivo di un nuovo update per, all'interno del quale i giocatori troveranno una nuova moto, ossia la, e una nuova Adversary Mode.

Questa nuova modalità di gioco, denominata Vehicle Vendetta, prevede che due team si affrontino nel mentre cercano di accaparrarsi i power-up che decideranno le sorti dello scontro. Di seguito, vi andiamo a riportare alcuni fra i power-up di maggior rilievo che potrete trovare sparsi per la mappa. Per l'intera lista, invece, vi rimandiamo al seguente indirizzo.

Beast : trasforma automaticamente il giocatore in un Rhino Tank

: trasforma automaticamente il giocatore in un Rhino Tank Detonator : rimuove ostacoli e oggetti dall'arena

: rimuove ostacoli e oggetti dall'arena Bomb : piazza tre bombe per la mappa per distruggere i nemici passanti

: piazza tre bombe per la mappa per distruggere i nemici passanti Repairs : la salute del veicolo ritorna al livello massimo

: la salute del veicolo ritorna al livello massimo Ghost: diventa semitrasparente, puoi trapassare veicoli e nemici per rubare i loro power-up

Da oggi fino al 17 gennaio, tutti gli utenti che giocheranno a Vehicle Vendetta o alle 27 Rockstar Stunt Races, guadagneranno doppi Punti Esperienza e doppi Punti Reputazione. Inoltre, Rockstar ha confermato che a partire da domani, 3 gennaio, entreranno in vigore diversi sconti fino al 50% sul Lanciagranate, e fino al 25% su Veicoli Exports, vari Upgrade di performance dei veicoli, Armature, Munizioni, Maschere e altro ancora. Infine, oggi è l'ultimo giorno in cui nevicherà a Los Santos.

GTA V è disponibile ora per PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360. In calce all'articolo, potete dare uno sguardo agli screenshot della nuova moto e della nuova modalità di gioco.