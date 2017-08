GTA Online: il nuovo update 'Contrabbandieri' in arrivo il 29 agosto

Con un comunicato stampa,ha diffuso un trailer e una serie di immagini per, il prossimo aggiornamento diche introduce nuovi velivoli, circuiti per le gare stunt, modalità e altro ancora. L'update sarà disponibile a partire dal prossimo 29 agosto.

Con un nome che rimanda a un vecchio classico del catalogo Rockstar Games, Contrabbandieri (Smuggler's Run in inglese), apre finalmente gli spazi aerei sopra Los Santos e Blaine County, dando nuove possibilità per fare affari e introducendo nuovi aerei, elicotteri e persino ultraleggeri: un'ottima opzione per trasportare carichi di contrabbando in tutto lo stato e un metodo creativo per disfarsi delle bande rivali.

In Contrabbandieri sarà disponibile una vasta gamma di nuovi velivoli personalizzabili, perfetti per affrontare qualsiasi missione, e hangar giganti in cui conservare la tua flotta di macchine volanti. Queste nuove proprietà rappresentano anche le basi operative da cui gestire i tuoi affari di contrabbando, sotto la guida del nervoso Ron e con l'aiuto di Charlie, il tuo nuovo meccanico, che si prenderà cura della tua collezione di velivoli esotici.

Questo Autunno solca le strade, i cieli e i mari senza sosta con le gare multiveicolo

Le gare stunt di GTA Online ti hanno fatto saltare e volare sulla pista tra enormi avvitamenti, giri della morte e altre spettacolari acrobazie, mentre le gare speciali ti hanno permesso d'imbrigliare e sfruttare tutta la potenza e le caratteristiche uniche della Rocket Voltic, della Ruiner 2000 e del Blazer Aqua in sfide ad alto tasso di adrenalina.

Il mondo delle corse di GTA Online sta per trasformarsi di nuovo, con l'arrivo di complicati circuiti in cui dovrai padroneggiare veicoli aerei, acquatici e terrestri.

Dei checkpoint posizionati strategicamente modificheranno all'istante la classe del tuo veicolo per adattarlo alla porzione di percorso che hai davanti, creando un'esperienza di corsa dinamica in cui, per raggiungere il traguardo, sarà necessario superare sfide sempre diverse...

Nuove modalità, veicoli, festeggiamenti e altro

Scopri una flotta di nuovi velivoli con una vasta gamma di opzioni di personalizzazione. Saranno disponibili anche alcuni nuovi veicoli a quattro ruote, oltre a nuove e coinvolgenti modalità Competizione e, ovviamente, festeggiamenti con tanti contenuti per Halloween, Natale e altro ancora.

Contrabbandieri sarà disponibile in GTA Online a partire dal 29 agosto.