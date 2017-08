GTA Online: Ocelot Ardent, sconti su Veicoli e Bunker nel nuovo update

: L'ultimo update diintroduce la nuova vettura, propone una serie di nuovi sconti su Bunker e Veicoli e introduce una nuova prova a tempo e una nuova gara premium per veicoli speciali. Vediamo nel dettaglio tutte le novità dell'aggiornamento.

Gli scienziati pazzi della Ocelot hanno dato vita a un'altra bestia a quattro ruote: la Ardent. Tanto elegante quanto selvaggia, la Ardent unisce l'aspetto vintage a due mitragliatrici frontali vecchia scuola. Falla subito tua da Warstock Cache and Carry.

Ricompense doppie, Bonus e tanto altro fino al 28 agosto

Passando da Juggernaut a Resurrezione, preparati a partecipare alla Serie di sfide del bunker o ad affrontare qualsiasi modalità Competizione che abbia la variante bunker per guadagnare GTA$ e RP doppi fino al 28 agosto. Se invece ti senti più a tuo agio al volante, scatena il pirata della strada che è in te nella modalità Competizione Vendetta su ruote, che offre sia GTA$ che RP doppi in questo stesso periodo.

In alternativa, puoi fare qualche soldo in più vendendo veicoli esotici rubati, dato che le Missioni di vendita di veicoli rendono il doppio. Se devi ancora avviare la tua attività e ti serve un Magazzino veicoli, approfitta del 25% di sconto valido per questa settimana.

Sia che tu decida di sforacchiare i tuoi avversari nelle cavernose sale di un bunker o di trafficare veicoli di lusso a compratori in tutto lo stato, la tua squadra di ricercatori nel bunker è pronta a fare gli straordinari: la velocità delle attività di ricerca e sviluppo è aumentata del 25%.

Sconti su Bunker, Uffici e Veicoli

Il mondo del traffico illegale di armi è pieno di individui violenti e ambiziosi, e ora che la Maze Bank Foreclosures offre il 25% di sconto sul bunker di Smoke Tree Road di sicuro vedremo tanti nuovi criminali pronti a sporcarsi le mani.

Pianificare i tuoi affari illeciti è sempre divertente e non c'è posto migliore per farlo della parete finestrata nel tuo nuovo ufficio in cima alla Maze Bank Tower. Da oggi al 28 agosto, Dynasty 8 sconta il prezzo di tutti gli uffici del 25%.

Goditi la vita senza troppi sacrifici sfruttando lo sconto del 25% su questi veicoli:

Rocket Voltic

Cognoscenti 55

Schafter PL

Programma Gare Premium e Prove a Tempo

Accumula una montagna di GTA$ e RP partecipando alle seguenti gare premium e prove a tempo dal 22 al 28 agosto:

Gara premium per veicoli speciali - "Impulso" (solo per Rocket Voltic)

Prova a tempo - "Da costa a costa"

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati di ciascuna gara riceveranno ricompense in GTA$ e persino la semplice partecipazione varrà RP triplicati. Per partecipare alle prove a tempo, imposta come meta sulla mappa l'indicatore ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere ricche ricompense in GTA$ e RP.