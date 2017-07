GTA Online: Pegassi Torero e Modalità Sete di Potere disponibili

Con un comunicato stampa,ha annunciato che la supercarè ora disponibile su, insieme alla nuova modalità Competizione Sete di Potere, al Bonus Traffico d'armi e altro ancora. Di seguito, tutti i dettagli sugli ultimi aggiornamenti di

Nuovo veicolo: Pegassi Torero

Uscita dai tuoi sogni, arriva dritta nel tuo garage: la Pegassi Torero è ora disponibile in GTA Online. Gioiello di qualsiasi collezionista, la Torero è un bolide elegante e dalle portiere verticali, che prosegue l'onorata tradizione Pegassi caratterizzata dal mix di design accattivante e prestazioni incredibili. In più, fino al 31 luglio puoi approfittare di uno sconto del 25% sulle modifiche al motore, quindi goditi in anticipo la tua crisi di mezza età con questa sportiva classica disponibile da subito presso Legendary Motorsport.

Nuova modalità competizione: Sete di Potere

Organizza la tua squadra e affronta gli avversari in Sete di potere per conquistare un potenziamento del Juggernaut, che trasformerà il suo possessore in un super soldato con un singolo obiettivo: rimanere in vita abbastanza a lungo da segnare un punto. Se il Juggernaut muore prima che l'indicatore sia pieno, il potenziamento cade a terra, pronto per essere raccolto dal successivo pretendente al "trono". Distruggi i tuoi avversari e guadagna GTA$ e RP doppi in Sete di potere, da oggi al 31 luglio.

Ricerche potenziate nel Bunker, saldi da Ammu-Nation e altro

Questa settimana i tuoi ricercatori nel bunker faranno i turni di notte, aumentando la velocità di ricerca del 25% per aiutarti a ottenere più rapidamente innesti per armi, potenziamenti per veicoli armati e altro. Se sei appena entrato nel mondo delle modifiche ad armi e veicoli, puoi anche approfittare del 25% di sconto sui moduli con Armeria e Officina per il tuo COM fino al 31 luglio. Ora che il commercio d'armi impazza nell'intero stato, Ammu-Nation ha deciso di liberarsi di qualche fondo di magazzino scontando decine di armi, dal mitra da combattimento al fucile da cecchino pesante. Amplia il tuo arsenale approfittando del 25% di sconto su:

Tutte le pistole

Tutte le mitragliatrici (mitra inclusi)

Tutti i fucili d'assalto

Tutti i fucili da cecchino

Inoltre, i maniaci della velocità impegnati nel traffico d'armi in tutta Southern San Andreas potranno approfittare di uno sconto del 25% sulle modifiche al motore per ritoccare il proprio parco veicoli.

Programma Gare Premium e Prove a Tempo

Partecipa a questi eventi Gara premium e Prova a tempo per avere la possibilità di guadagnare GTA$ e RP extra. Dal 25 al 31 luglio:

Gara premium - "Trincea III" (solo per motociclette)

Prova a tempo - "Cypress Flats"

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati guadagneranno ricompense in GTA$ e tutti i partecipanti otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove a tempo, imposta la meta verso la prova a tempo sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere ricchi premi in GTA$ e RP.