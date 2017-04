GTA Online: per festeggiare l'arrivo di Pilotini, Rockstar regala 425.000 GTA$

: Tuffati nel passato e celebra i bei tempi in cui si doveva correre a perdifiato per evitare di andare in fiamme con, la nuova modalità Competizione dal sapore retrò di. Pilotini si rifà allo spirito dei titoli classici di GTA riportando in vita la visuale dall'alto per dare un tocco tutto nuovo ai combattimenti fra veicoli.

I giocatori, fino a un massimo di quattro, si affrontano per conquistare il primo posto in sette nuovi percorsi con un'unica regola: non esplodere. Allontanati troppo dalla prima posizione e la tua macchinina farà il botto. Lungo il percorso troverai potenziamenti come missili e bombe, ma anche le accecanti Shotaro e vari veicoli speciali. Sfruttare bene questi elementi è cruciale per ridurre le distanze ed evitare di finire arrosto. P

Per festeggiare l'arrivo di Pilotini, Rockstar ha deciso di premiare tutti i partecipanti con GTA$ e RP doppi. Accedi e gioca a GTA Online su PS4, Xbox One o PC in qualsiasi momento da oggi a domenica 30 aprile per ottenere 425.000 GTA$ in omaggio (per gentile concessione del Ministero del Tesoro di San Andreas), che verranno depositati sul tuo conto alla Maze Bank nel corso del mese di maggio.