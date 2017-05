GTA Online: questa settimana i colpi saranno ricompensati con doppi GTA$ e RP

Questa settimana Rockstar Games mette in palio doppi GTA$ e RP per cinque intricate missioni cooperative di GTA Online, modalità multigiocatore di Grand Theft Auto V. Vediamo dunque in cosa consistono questi Colpi e gli altri vantaggi offerti dal 9 al 15 maggio.

Colpo alla Fleeca:

dimostrate quanto valete svaligiando una filiale della della Fleeca sulla Western Highway, colpendo e fuggendo senza lasciare traccia.

Evasione:

fai evadere un prigioniero ad alto rischio dal carcere di Bolingbroke. Per questa missione serviranno un autobus della polizia penitenziaria e un aereo da contrabbando. Per renderlo felice dovrai occuparti di alcuni dei suoi conti in sospeso e recuperare la sua vettura.

Irruzione ai laboratori Humane:

ottenendo i codici d'accesso bisognerà infiltrarsi all'interno di un laboratorio per cercare e rubare i loro segreti. Mentre metà squadra si aggirerà per l'edificio, l'altra dovrà tenere a bada la sicurezza.

Finanziamento stupefacente:

per aiutare un piccolo imprenditore ad entrare nella grande distribuzione sarà necessario attaccare alcuni dei maggiori narcotrafficanti dello stato, sottrargli il prodotto e prepararlo alla vendita.

Colpo alla Pacific Standard:

si tratta di svaligiare la sede di una delle banche più importanti del paese. In questa missione bisognerà fare leva sulle abilità di hackeraggio e cariche termiche.

La gara premium per veicoli speciali di questa settimana è "Beach Party", riservata al Blazer Aqua. Le gare premium possono essere attivate utilizzando l'app Partita veloce sul telefono di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square.

La prova a tempo di questa settimana si chiama "Raton Canyon", e per accedervi basterà entrare nel cerchio viola delle prove a tempo. Battendo il tempo di riferimento si possono ottenere ricchi premi in GTA$ e RP.