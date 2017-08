GTA Online registra il suo miglior trimestre di sempre

Durante l'ultima riunione con gli azionisti,(CFO di) ha parlato del successo di, in particolare il primo ha registrato il miglior trimestre di sempre nel periodo che va dal primo aprile al 30 giugno.

Un risultato incredibilmente positivo che ha superato persino le aspettative del publisher. Grand Theft Auto V resta ad oggi il gioco per console current-gen con il voto più alto su Metacritic e le vendite si mantengono decisamente sostenute. GTA Online continua a generare ottimi profitti grazie alle microtransazioni, in particolare giugno e luglio 2017 vengono definiti "i migliori mesi di sempre" per quanto riguarda il numero di utenti attivi e la quantità di microtransazioni effettuate dagli stessi.