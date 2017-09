GTA Online: RM-10 Bombushka e la Modalità Caccia al Bombushka ora disponibili

Tramite la diffusione di un comunicato stampa,ha annunciato la disponibilità del velivolo d'assaltoe lain

La potenza di fuoco non è mai troppa e così, per aiutarti a cancellare dalla faccia della terra i tuoi avversari, ecco il velivolo d'assalto per eccellenza: l'RM-10 Bombushka. Con i suoi sei posti a sedere e un arsenale sufficiente a spazzare via un piccolo villaggio, questo gigante farà di sicuro alzare qualche bandiera bianca tra le linee nemiche. Se torretta anteriore, posteriore e superiore non ti bastano, puoi sempre potenziare il Bombushka nell'officina dell'hangar per sganciare sui nemici qualche sorpresina in più, come bombe esplosive, a gas, incendiarie e a grappolo. Acquista subito il tuo RM-10 Bombushka da Warstock Cache & Carry.

Metti alla prova la tua abilità di pilota con Caccia al Bombushka, una nuovissima modalità di gioco di GTA Online. A sfidarsi sono due squadre composte da un massimo di quattro giocatori. Una fazione si trova a bordo del Bombushka, pesantemente armato, l'altra deve cercare di abbattere il bestione con uno sciame di elicotteri Buzzard d'assalto. Poi i ruoli s'invertono; vince la squadra che sopravvive più a lungo a bordo del Bombushka. È il classico gioco del gatto col topo, solo che in questo caso il topo è un enorme bombardiere dotato di torrette calibro .50, mentre i gatti possono contare su elicotteri armati. Ottieni GTA$ e RP doppi in Caccia al Bombushka da oggi fino al 25 settembre.

Sconti per la personalizzazione

Questa settimana aggiungi un tocco di creatività alla tua flotta applicando quella livrea che hai adocchiato tempo fa o riempiendo il vano bombe di qualche piccola gioia incendiaria:

Officina dell'hangar: 25% di sconto

Armi per velivoli: 25% di sconto

Livree: 25% di sconto (auto e velivoli)

Verniciature: 25% di sconto (auto e velivoli)

Motrici per Centro Operativo Mobile: 25% di sconto

Uffici: 25% di sconto

Programma Gare Premium e Prove a Tempo

Fatti un bel malloppo di GTA$ con la gara premium e la prova a tempo di questa settimana, disponibili da oggi al 25 settembre:

Gara stunt premium - "Scivolo acquatico" (solo per Blazer Aqua)

Prova a tempo - "Calafia Way"

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno GTA$ mentre tutti, a prescindere dal piazzamento, otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove a tempo, ti basta impostare l'icona come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere GTA$ e RP.