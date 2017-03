GTA Online: Stunt da Capogiro, Veicoli Speciali disponibili con la Progen GP1

: Hai fatto acrobazie folli, giri della morte e curve estreme in tutte le gare stunt possibili e immaginabili. Ora è il momento di indossare la tua tuta da stuntman e affrontare le 20 pazzesche nuove gare stunt pensate appositamente per Rocket Voltic, Ruiner 2000 e Blazer Aqua in: Veicoli speciali di

Non c'è accoppiata migliore di veicoli speciali più gare stunt. Salta gli avversari, sfreccia come un razzo nei tubi stunt e fai follie acquatiche con la Ruiner 2000, la Rocket Voltic e il Blazer Aqua, a cui sono state dedicate nuove gare stunt che esaltano le loro caratteristiche specifiche. Come bonus aggiuntivo, questa settimana potrai cominciare a divertirti con le nuove gare speciali guadagnando GTA$ e RP doppi in tutte le 20 gare fino a mercoledì 22 marzo.

Disponibile ora: Progen GP1

Hai flirtato con concept car tutte curve, roadster svampite e bolidi truccati all'inverosimile, ma non sei ancora soddisfatto. Rassegnati, ormai sei pronto a mettere la testa a posto e per riuscire in questa impresa l'unica soluzione è la Progen GP1. Disponibile ora da Legendary Motorsport in GTA Online.

Accesso instantaneo ai veicoli dei colpi

La tua scuderia motorizzata non è completa senza un HVY Insurgent, ma entrare nei laboratori Humane è decisamente più difficile di quanto sembri. Non temere, c'è una buona notizia per te: adesso è possibile comprare tutti i veicoli dei Colpi senza dover prima completare la missione richiesta, attraverso l'opzione Acquista ora. Inoltre, poiché non c'è mai fine al meglio, non sono più previsti requisiti di rango per l'acquisto di Rhino, Annihilator, Buzzard e Dubsta 6x6.

Da oggi fino al 22 marzo, approfitta di uno sconto del 25% su:

Ville in collina

Attici

Progen T20

Potenziamenti motore

Potenziamenti turbo

Marmitte

Spoiler

Mitra

Giubbotti antiproiettile

Abbigliamento Import/export

Gara Premium per veicoli speciali: Ovale 2.0

Questa settimana debutta la gara premium per veicoli speciali Ovale 2.0, dedicata alla Rocket Voltic. Tutti i partecipanti otterranno RP tripli e i primi tre classificati guadagneranno anche ricchi premi in GTA$. Partecipa utilizzando l'app "Partita veloce" sul telefono di gioco oppure entrando nel cerchio giallo a Legion Square.

Tante novità in arrivo

Nelle prossime settimane arriveranno tante altre novità in GTA Online, tra cui diversi contenuti per il Creator come nuovi accessori stunt e la possibilità di creare gare speciali per Rocket Voltic, Ruiner 2000 e Blazer Aqua. Sono inoltre in arrivo nuove, pazzesche modalità di gioco come Resurrezione e Pilotini, oltre a una vasta gamma di veicoli storici di GTA, tra cui una muscle car particolarmente... macabra.