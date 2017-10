GTA Online: il trailer delle nuove Gare Multiveicolo

ha pubblicato un nuovo trailer didedicato alle gare stunt, ancora più imprevedibili. Nelle, i veicoli cambiano continuamente: da moto e biciclette agli aeroplani, passando per i veicoli acquatici e altro ancora

Per rendere tutto ancora più emozionante, il teletrasporto potrebbe farti ritrovare dalla parte opposta della mappa proprio nel bel mezzo della gara. Le Gare Multiveicolo arrivano in GTA Online la prossima settimana, più precisamente saranno disponibili a partire da martedì 17 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Oltre alle Gare Multiveicolo, Rockstar ha annunciato recentemente tante altre novità per Grand Theft Auto Online, pensate per rendere l'esperienza più ricca ed esaltante.