GTA Online: tutte le novità dell'aggiornamento di Natale Sorpresa Festiva

Il Natale arriva con qualche giorno d'anticipo grazie alla, ora disponibile in. Questo Natale porta con sé nuovi oggetti nei negozi di Los Santos, oltre a tutti gli articoli preferiti delle scorse festività natalizie e a una nuova supercar appena uscita da Benny's Original Motor Works.

Calati nello spirito natalizio con nuovi maglioni e cappelli a tema e con tutte le maschere, i costumi da Babbo Natale e i capi d'abbigliamento festivo già disponibili. Hai tempo fino al 9 gennaio per aggiungerli gratuitamente al tuo inventario. Porta vivacità nelle strade con i nuovi completi integrali colorati acquistabili nei negozi di abbigliamento, tutti dotati di lucine da far brillare, pulsare o lampeggiare. In alternativa puoi scatenarti peggio di tuo zio brillo, grazie al cannone pirotecnico appena tornato sugli scaffali di Ammu-Nation (e, per la vigilia di Natale, sotto l'albero di tutti i bravi bambini di Southern San Andreas), che ti aiuterà a celebrare le feste col botto e ingannare l'attesa per una delle rare nevicate che di tanto in tanto imbiancano Los Santos.

La Truffade Nero e Nero Custom sono disponibili da Benny's

Uscita da quel tempio della modifica che risponde al nome di Benny's Original Motor Works, la Nero è uno spettacolo da guardare grazie alle sue linee flessuose, ma è anche altamente personalizzabile e dotata di una potenza non indifferente. Durante la stagione natalizia tieni gli occhi aperti per non perderti gli altri veicoli speciali arrivati da Benny's con l'uscita di GTA Online: Import/export.

Giacca Smoking e Pigiama a Righe

Per sbloccare il raffinato set di giacca smoking e pigiama a righe, ti basterà accedere a GTA Online tra oggi e il 2 gennaio.

Evento Snapmatic #Festivesurprise2016

Che vacanze sarebbero senza la condivisione eccessiva di foto su LifeInvader per far morire d'invidia i tuoi conoscenti? Fotografa i tuoi regali o immortala un miracolo natalizio per partecipare all' evento Snapmatic #FESTIVESURPRISE2016. Tagga le tue foto sul Social Club con #FESTIVESURPRISE2016 per avere la possibilità di essere uno dei cinque fotografi a vincere 1.000.000 di GTA$. Saranno accettate solo le foto scattate tra oggi e le 5:59 del 3 gennaio (ora italiana).

Bonus Natalizi

I benefici della conquista territoriale proseguono con l'estensione del periodo di GTA$ e RP doppi elargiti dalla nuova modalità Competizione Autoscontro territoriale. Fino a giovedì 22 dicembre, soffiare le caselle colorate agli avversari frutterà il doppio.

Fatti un regalo, scegliendo tra una vasta gamma di veicoli di lusso, immobili e armi di GTA Online disponibili con uno sconto del 25% fino al 2 gennaio.

Veicoli: Enus Super Diamond, Nagasaki Shotaro, riverniciature e Neon

Mezzi aerei: Buckingham Nimbus e Volatus

Immobili: attici delle Eclipse Towers, ville e interni di lusso

Ammu-Nation: lanciagranate compatto, fucile a pompa Sweeper, mini mitra e fucile compatto

Gara Premium: In Picchiata

Questa volta la gara stunt a ricevere il trattamento premium in GTA Online è "In picchiata". Da oggi fino al 2 gennaio, entra nel cerchio giallo a Legion Square o usa l'app Partita veloce sul tuo cellulare di gioco per partecipare alla gara e tentare di vincere i premi in GTA$ destinati ai primi tre classificati. A prescindere dal risultato, otterrai RP tripli semplicemente partecipando.