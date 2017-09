GTA V potrebbe uscire su Nintendo Switch?

Secondo alcune speculazioni, dopoRockstar Games potrebbe portare anchesu Switch. L'indiscrezione arriva dall'insider Vern, lo stesso che aveva previsto l'arrivo disulla piattaforma Nintendo.

Vern fa sapere che Rockstar Games sta pensando di supportare Switch con altri progetti e uno di questi potrebbe essere proprio Grand Theft Auto V, anche se si potrebbe non escludere a priori l'arrivo di GTA VI. Al momento si tratta solamente di speculazioni, con ogni probabilità la compagnia attenderà di vedere l'accoglienza riservata a L.A. Noire prima di prendere decisioni a riguardo.

Negli ultimi tempi Nintendo sembra essere molto più aperta verso le relazioni con le terze parti e l'arrivo di titoli maturi com DOOM, The Elder Scrolls V Skyrim e Wolfenstein The New Colossus sembra aver aperto la strada all'arrivo di altri giochi dai contenuti controversi che difficilmente trovano spazio sulle console Nintendo. Non ci resta che attendere per saperne di più, cosa ne pensate di questa ipotesi?