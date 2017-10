Se la risoluzione 4K non riesce più a impressionarvi, sarete lieti di sapere che un modder è riuscito a personalizzare Grand Theft Auto 5 al punto da farlo girare a 10K e 60fps. Il PC che è riuscito a reggere questo carico di lavoro montava due schede video GTX1080Ti in SLI.

Come potete notare nel video riportato in cima alla notizia, però, il modder è dovuto scendere a qualche compromesso con le impostazioni grafiche, selezionando qualche settaggio a "normal" e lasciandone solo alcuni a "very high", senza contare l'assenza di diversi effetti avanzati.

In ogni caso, ci troviamo di fronte a un curioso esperimento che può mettere a dura prova anche le configurazioni hardware più potenti. Cosa ne pensate?