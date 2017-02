GTR 3 annunciato per PC, PlayStation 4 e Xbox One

(studio formato in larga parte da ex membri di) ha annunciato di essere al lavoro su, nuovo episodio della popolare serie racing in arrivo nel 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.

GTR 3 sarà sviluppato con l'Unreal Engine e la prima immagine (visibile in calce alla notizia) sembra conferma la presenza del meteo dinamico, sebbene questa featured non sia stata confermata dagli sviluppatori.

Il team di sviluppo sta lavorando duramente al progetto con l'obiettivo di dar vita a una build giocabile entro i prossimi mesi mesi, lo studio inoltre sta assumendo nuovo personale per la sede di Manchester. L'uscita di GTR 3 è attualmente prevista per un non meglio precisato periodo del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.