Guarda il nuovo spot di Nintendo Switch con Gigio Donnarumma e Mara Maionchi

forte di numerose campagne iconiche che hanno caratterizzato la sua politica di comunicazione tv e online torna alla ribalta con due testimonial d’eccezione, una coppia inedita ed esclusiva del mondo dello spettacolo e dello sport:

Durante un viaggio in treno troviamo Maionchi e Donnarumma impegnati in un’avvincente sfida sui pazzi circuiti di Mario Kart 8 Deluxe con la nuova console Nintendo Switch in modalità portatile. Tra battute, esultanza e sano spirito competitivo, una volta arrivati a destinazione, i due, sfruttando le caratteristiche uniche di Nintendo Switch, mettono in borsa la console e riprendono la sfida sul divano di casa, trasformando la console da portatile a fissa. Lo spot, oltre al divertimento del momento di gioco condiviso, mette in evidenza le caratteristiche uniche della console e, in particolare, l’innovazione, il dinamismo e la libertà di giocare dove, quando e con chi vuoi.



Lo spot da 30", in onda da oggi, 25 settembre, è stato realizzato dalla casa di produzione Chocolat Production. L’agenzia NO Advertising ha curato la creatività sotto la direzione di Fulvio Nardi. La regia è stata affidata all’occhio esperto di Luca Lucini, noto regista cinematografico. La pianificazione media è gestita da MEC.

“Nintendo Switch è la nuova console da casa portatile di Nintendo, una innovazione nel mercato dell’intrattenimento che permette di giocare dove, quando e con chi vuoi ai videogiochi di Nintendo e degli altri publisher” - afferma Massimo Bullo, Marketing Director di Nintendo Italia. “Un prodotto unico che combina la versatilità della console, la qualità della gaming experience e la cura dei contenuti e videogiochi. Siamo convinti che la coppia inedita Maionchi e Donnarumma sia un mix originale e divertente per tutti i nostri fan e target, in grado di comunicare con simpatia e spontaneità il Brand Nintendo e la coinvolgente esperienza dei videogiochi su Nintendo Switch”.