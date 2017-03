Guardiani della Galassia: ecco i primi screenshot e i doppiatori confermati

ha condiviso i primi screenshot di Guardiani della Galassia, la nuova avventura interattiva in formato episodico presentata nel corso dei Game Awards 2016 e basata sugli omonimi personaggi dei fumetti

Le quattro immagini in calce alla notizia possono darvi un'idea dell'aspetto e dello stile del gioco. Telltale ha inoltre rivelato alcuni dei doppiatori che prenderanno parte al progetto: Scott Porter è Star-Lord, Emily O'Brien è Gamora, Nolan North è Rocket Raccoon e Brandon Paul Eells è Drax il Distruttore. Il primo episodio di Guardiani della Galassia arriverà su PC, Xbox One, Playstation 4 e dispositivi mobile nel corso della primavera. Secondo alcuni rumor non confermati uscirà il 25 aprile.