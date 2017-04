Guardiani della Galassia Episodio 1: i voti della stampa internazionale

Esce oggi il primo episodio della seriedi(intitolato) e per l'occasione arrivano anche le prime recensioni da parte della stampa internazionale, un parere certamente non definitivo sull'intera serie, ma solamente sul primo capitolo.

Tra i primi voti troviamo quelli di IGN.com (8.5/10), TheSixthAxis (8/10), Heavy (8.75/10), Attack of the Fanboy (4/5), GameSpot USA (7/10), Bleeding Cool (7/10), USGamer (3.5/5), Destructoid (6.5/10)e GamesBeat (50/100). Marvel's Guardians of the Galaxy The Telltale Series Episode 1: Tangled Up in Blue è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS e Android.