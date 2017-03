Guardiani della Galassia: le nuove immagini ci mostrano le ambientazioni

Lasciandovi alla visione delle immagini, ricordiamo che Guardiani della Galassia Telltale Series uscirà nel corso del 2017 su PC, PS4, Xbox One e dispositivi mobile. Alcuni rumor non confermati vogliono l'uscita del gioco fissata al prossimo 25 aprile.

Gli screenshot, che potete visionare in chiusura di notizia, ci presentano alcune ambientazioni di gioco, una navicella, e ancora altro. Pochi giorni fa, Telltale ha inoltre annunciato alcuni dei doppiatori che faranno parte della produzione.

ha pubblicato oggi una nuova galleria di immagini di, la sua nuova avventura interattiva basata sui comics Marvel in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobile.

Altri contenuti per Guardians of the Galaxy Telltale Series