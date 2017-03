Guardiani della Galassia di TellTale: ecco il primo trailer ufficiale

ha pubblicato il primo trailer ufficiale di, permettendoci di dare un'occhiata ai personaggi principali della nuova avventura. Ricordiamo che il primo episodio del gioco debutterà il 18 Aprile su

Nel video proposto in cima potete vedere in azione Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot, i protagonisti di questa nuova avventura firmata TellTale che vuole raccontare una storia autonoma rispetto ai film della serie. Al centro della vicenda ci sarà un manufatto dai poteri indicibili in cui i Guardiani si sono imbattuti, e dovranno fare di tutto per sottrarlo al volere di una forza oscura. Il primo episodio di Guardiani della Galassia di TellTale uscirà il 18 Aprile su PC, Xbox One e PS4.