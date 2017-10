Guardiani della Galassia di Telltale: il quarto episodio uscirà il 10 ottobre

ha annunciato che il quarto episodio di, intitolato "Who Needs You", sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e dispositivi mobile a partire dal 10 ottobre. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer: potete vederlo in cima alla notizia.

Il nuovo episodio riprenderà da dove era finito il terzo, proseguendo l'avventura dei nostri eroi alle prese con l'antagonista Hala. Il gameplay trailer ci permette di dare una rapida occhiata a qualche sequenza di gioco, mostrando i personaggi principali che saranno protagonisti in "Who Needs You".

Nell'attesa che il quarto episodio venga pubblicato il 10 ottobre, sulle nostre pagine potete leggere la recensione del primo, del secondo e del terzo episodio di Guardiani della Galassia.