Guardiani della Galassia di Telltale: il terzo episodio arriverà il 22 agosto

Nel corso del2017 di San Diego,ha annunciato che il terzo episodio della serie, intitolato "More than a Feeling", debutterà il prossimo 22 agosto.

L'episodio sarà quello di mezzo nell'arco dei cinque previsti per la serie, iniziata ad aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobile. Recentemente, Telltale Games si è espressa sul futuro di The Wolf Among Us e Tales from the Borderlands, confermando di non essere al lavoro su queste serie. Le novità dallo studio di sviluppo non dovrebbero però terminare con Guardiani della Galassia, in quanto diverse prove sembrerebbero puntare all'annuncio della prossima stagione di Batman.

Guardiani della Galassia di Telltale Games è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobile.