Guardiani della Galassia di Telltale: trailer di lancio per il primo episodio

ha pubblicato il trailer di lancio per il primo episodio di, pronto a debuttare su PC, Xbox One, Playstation 4, iOS e Android domanii 18 Aprile. Il filmato mostra qualche scena tratta dalla prima parte del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Dopo averci offerto una panoramica generale dell'avventura con il primo trailer ufficiale, Telltale vuole offrirci un piccolo antipasto del primo espisodio dei Guardiani della Galassia, mostrandoci alcune battute tratte dalle fasi iniziali del gioco. L'appuntamento è fissato per domani 18 Aprile su PC, Xbox One, Playstation 4, dispositivi iOS e Android (non è escluso che il titolo possa fare la sua comparsa anche su Nintendo Switch in futuro).