Guardiani della Galassia di Telltale uscirà il 18 Aprile

Sul Playstation Store potete preordinare il Season Pass con lo sconto del 20%, a patto di essere abbonati al Plus.

Nell'attesa che il titolo venga pubblicato su PC , Xbox One e Playstation 4 (e forse pure su Nintendo Switch ?), potete dare un'occhiata a una recente galleria immagini tratta dal gioco, ai primi dettagli sulla trama , ai primi screenshot e ai doppiatori confermati fino a questo momento. Ricordiamo che la nuova avventura Telltale sarà composta da 5 episodi: il primo uscirà il 18 Aprile, mentre gli altri 4 verranno rilasciati a intervalli regolari.

Altri contenuti per Guardians of the Galaxy Telltale Series