Guardiani della Galassia di TellTale uscirà il 18 aprile su PS4, PC e Xbox One

TellTale Games ha annunciato oggi che il primo episodio de Guardiani della Galassia uscirà il 18 aprile su PlayStation 4, Xbox One, PC e smartphone. I giocatori avranno la possibilità di acquistare il primo episodio singolarmente o optare per il pass stagionale, comprensivo di tutti e cinque gli episodi.

Come accadute per i recenti titoli di TellTale, anche Guardiani della Galassia sarà suddiviso in cinque episodi. Il Season Pass in formato digitale costerà 20$ invece che 25$, mentre gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno aggiudicarsi tutti gli episodi per 16$, ricevendo inoltre, in caso di pre-order, un tema esclusivo per la loro console (solo USA).

L'appuntamento con il primo episodio è fissato dunque per il 18 aprile su PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS e Android, mentre non sono state ancora divulgate ulteriori informazioni per la probabile pubblicazione su Nintendo Switch.