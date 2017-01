Guardiani della Galassia di Telltale uscirà ad aprile?

GameStop.com ha aggiornato recentemente i propri listini indicando la possibile data di lancio della seriededicata ai, annunciata durante i Game Awards dello scorso mese di dicembre.

Secondo quanto riportato sul sito della nota catena, il primo episodio della serie e il Season Pass saranno disponibili dal 25 aprile al prezzo di 29.99 dollari, con versioni retail previste per Xbox One e PlayStation 4. Al momento, la data indicata non è stata confermata dal publisher, dunque vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di maggiori dettagli da parte di Telltale.