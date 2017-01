Guardians of Ember: un sondaggio per conoscere l'opinione dei giocatori

Gli sviluppatori dihanno lanciato un sondaggio rivolto ai giocatori di, hack 'n' slash MMORPG disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Tramite questa proposta, la software house intende ricevere il feedback della sua community al fine di comprendere in quali aspetti debba rifinire il suo prodotto.

Guardians of Ember vi permetterà di esplorare più di 60 dungeon ambientati in un mondo dark fantasy; livellare e sbloccare abilità per il vostro personaggio; e sfidare gli altri giocatori in varie modalità PvP (1vs1, 3vs3, 5vs5). Maggiori informazioni sul titolo possono essere reperite sulla sua pagina Steam. In caso voleste prender parte al sondaggio lanciato da Runewaker, vi rimandiamo a questo indirizzo.