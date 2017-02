Guerrilla Games: Horizon Zero Dawn favorirà ogni stile di combattimento

permetterà al giocatore di affrontare le battaglie nel modo che più si confà al suo stile di gioco: questo è quanto è stato dichiarato da Joel Eschler, Senior Producer diai colleghi di Stevivor.

"Abbiamo testato a fondo questo gioco, e abbiamo effettuato verifiche per moltissimo tempo. Non penso si possa dire che esiste un modo sbagliato di giocare, anche se negli alberi delle abilità ci sono delle particolari skill che possono orientarvi più verso lo stealth o su un approccio più action.

Proviamo a far funzionare in ogni momento tutti gli stili di gioco, ma potete anche mixare tutte le abilità di Aloy, ad esempio modificando le sue armi. Credo che il design che abbiamo concepito ti conceda di tornare sui tuoi passi, nel caso tu sia andato troppo a fondo con un determinato skill tree, e desideri riadattare il tuo stile".

Parlando della difficoltà del gioco, infine, Eschler ha così aggiunto: "Abbiamo anche provato a far sì che i nemici rappresentassero sempre una minaccia, anche quando si è ad un livello troppo alto. Penso non ci sia alcun punto nel gioco in cui puoi sentirti al sicuro se sei aggredito da un gruppo di nemici; una decisione che abbiamo preso consapevolmente".

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PS4. Per tutte le news più importanti della settimana, vi rimandiamo al nostro articolo di riepilogo.