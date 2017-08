Guerrilla: è ancora troppo presto per parlare del futuro di Killzone

Durante una recente intervista rilasciata all' Academy of Interactive Arts & Science , il managing director diHermen Hulst ha dichiarato che i tempi non sono abbastanza maturi per parlare del futuro di. La compagnia si dice ancora molto affezionata al franchise.

"Molte volte mi hanno posto questa domanda su Twitter e sugli altri social media. È sempre commovente notare tutto questo appetito dalla fanbase di Killzone. Si tratta di un franchise e di un universo che in Guerrilla amiamo ancora con passione. Non è stato semplice realizzare qualcosa di completamente diverso. Se abbiamo deciso di abbandonare la serie, è ancora troppo presto per dirlo. Tutto quello che posso dire, piuttosto, è che abbiamo sempre amato l'universo di Killzone e che continuiamo ancora a farlo. Condividiamo la passione per la serie con tutti i nostri fan" dicehiara Hermen Hulst.

Insomma, quando Guerrilla Games ha deciso di dedicarsi a qualcosa di completamente diverso con Horizon Zero Dawn, bisogna riconoscere che lo studio olandese ha fatto centro, riscuotendo un grande successo di critica e pubblico. Se questo implicherà l'abbandono della saga di Killzone, è ancora presto per dirlo, ma stando alle parole di Hulst la compagnia è ancora affezionata al franchise.

A voi farebbe piacere un nuovo capitolo di Killzone?