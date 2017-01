Guerrilla Cambridge ha chiuso i battenti

ha annunciato di aver chiuso. Tutti gli impiegati sono stati licenziati e la società cercherà di ricollocarli presso altri studi interni della compagnia.

Sony Interactive Entertainment focalizzerà le proprie risorse su altri team, si tratta di una decisione sofferta ma necessaria per riallineare il business della società. Guerrilla Cambridge (precedentemente conosciuto come Sony Computer Entertainment Cambridge Studio) chiude così i battenti dopo 19 anni di attività, in passato la società si è occupata di franchise come MediEvil, Primal e Ghosthunter, più recentemente ha sviluppato Killzone Mercenary per PlayStation Vita e RIGS per PlayStation VR.