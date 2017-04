Guerrilla Games parla del possibile sequel di Horizon: Zero Dawn

In una recente intervista concessa a Game Informer, alcuni sviluppatori disi sono espressi sulla possibilità di creare un sequel dell'acclamato, action-RPG disponibile su PlayStation 4.

Secondo il narrative director John Gonzalez, l'obiettivo principale da perseguire in un ipotetico seguito del gioco, sarebbe quello di creare una storia tanto ricca e profonda quanto quella del capitolo origianale. "Siamo rimasti assolutamente onorati dal riscontro dei giocatori e dal forte legame creatosi tra loro ed Aloy. Dovesse arrivare un sequel, il nostro obiettivo n.1 sarebbe rispettare questa connessione facendo del nostro meglio per creare una storia che risulti altrettanto profonda. Ci sentiamo in dovere di non deludere i giocatori che tanto tempo hanno investito in Horizon: Zero Dawn e che ci hanno donato un grande supporto".

L'Art Director Jan-Bart van Beek ha invece posto l'accento sulla creazione di nuove creature robotiche che possano popolare le sterminate lande del titolo. "Più macchine. Sono davvero divertenti da creare e costruire. Vorrei che ne avessimo create un centinaio".

Per ultimo si è espresso il Game Director Mathijs de Jonge, che invece ha dichiarato di volersi focalizzare sul miglioramento degli aspetti che non hanno convinto pienamente in questo primo capitolo. "È stato un grande progetto per noi e sono molto contento di come sia venuto fuori. Vedo molti apprezzamenti per la varietà del mondo e per l'esperienza che il gioco offre in generale. Che alcuni aspetti non brillino quanto altri, è stata una conseguenza inevitabile a causa del nostro scopo. Diamo molto ascolto alle critiche nel mentre stendiamo i piani per il futuro di Horizon".

Horizon: Zero Dawn è disponibile per PlayStation 4. Cosa vorreste veder migliorato in un possibile seguito del titolo di Guerrilla Games?