Guerrilla Games potrebbe essere già al lavoro su Killzone 5 - Rumor

Con la pubblicazione di Horizon Zero Dawn, che ha ulteriormente accresciuto la reputazione dello studio di Amsterdam, l’industria dei videogiochi ha già iniziato a interrogarsi su quale sarà la prossima mossa di Guerrilla Games. Secondo un noto tabloid olandese, pare che il team sia già al lavoro su un nuovo titolo della serie Killzone.

Parte di un articolo pubblicato su Parool.nl, infatti, riportava la seguente frase: “Guerrilla, studio acquistato nel 2005 da Sony composto da 270 persone, sta ora lavorando su un nuovo titolo Killzone”. Non è da escludere che possa essersi semplicemente trattato di un errore, ma la provenienza olandese del tabloid, così come quella di Guerrilla Games, lascia più di qualche dubbio. La notizia è stata pubblicata sul subreddit ufficiale dedicato a PlayStation 4, per poi essere subito rimossa.

Come sempre in questi casi, trattandosi di rumors, vi invitiamo a prendere quanto scritto sopra con le pinze, in attesa di una conferma o smentita ufficiale da parte di Sony o Guerrilla Games.