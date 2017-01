Guerrilla: la narrativa di Horizon Zero Dawn sarà emozionante

offrirà un vasto mondo di gioco e una grande mole di attività secondarie, tuttavia questi elementi non distoglieranno troppo l'attenzione dalla trama, dal momento cheha lavorato duramente per garantire una storia emozionante e memorabile. Questo è quanto ha dichiarato oggi John Gonzales, il responsabile della narrativa.

"Penso che abbiamo gestito questo problema assicurandoci che gli snodi importanti della storia non fossero solo complessi, ma emozionanti, perché quando le informazioni e ciò che accade nella storia hanno una carica emotiva, diventano molto più memorabili e molto più facili da seguire. Quindi abbiamo cercato di assicurarci che ogni singola parte fondamentale della trama centrale ripaghi il giocatore sotto l'aspetto emotivo e drammatico. Poi, per coloro che vogliono entrare nei dettagli abbiamo inserito altre informazioni aggiuntive che saranno salvate negli appunti, in modo da poter essere lette con comodo. Comunque finora tutti riescono a seguire la storia senza difficoltà, anche quando si dedicano alle attività secondarie". Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo esclusivamente su Playstation 4. Sulle pagine di Everyeye trovate la nuova video anteprima e le ultime immagini e informazioni condivise.