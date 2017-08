Guild Wars 2: annunciata la nuova espansione Path of Fire

Arriva nelle ultime ore l'annuncio di una nuova espansione per, l'MMORPG sviluppato dauscito nel 2012., così come è stato denominato il nuovo contenuto di gioco, sarà pubblicato in via digitale il prossimo 22 settembre su PC.

Path of Fire porterà nuovamente i giocatori nel Deserto di Cristallo, location già presente nel capitolo originale della serie, e ad Elon, proveniente da Guild Wars: Nightfall. In tutto, vi saranno 5 nuove zone open world (esplorabili a cavallo), e saranno introdotte 9 "specializzazioni d'elite".

Path of Fire sarà distribuito singolarmente il 22 settembre al prezzo di 30 dollari, oppure in bundle con la prima espansione del gioco, Heart of Thrornes, al prezzo di 50 dollari. I giocatori in possesso del gioco base potranno provare una fase di test gratuita che si terrà dall'11 al 13 agosto, che vi permetterà di provare la prima missione di Path of Fire. Previsti infine dei bonus pre-order per l'espansione, tra cui troviamo una particolare skin per le vostre armi da selezionare in-game, una miniatura del Dio della Guerra e del Fuoco, ed il titolo "Elonia Envoy".