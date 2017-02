Guild Wars 2: il Living World Stagione 3 continua con The Head of the Snake

è il nuovo episodio della terza stagione del mondo in continua evoluzione di. In arrivo martedì 7 febbraio, il nuovo capitolo porterà avanti la storia della regina Jennah alla ricerca del covo di corruzione Divinity's Reach.

Con The Head of the Snake arriverà la nuova prova Bastion of the Penitent. La distruzione del Maguuma Bloodstone ha aperto un portale misterioso in Bloodstone Fen al di là del quale si trova un luogo antico e sinistro, con poche possibilità di fuga. I giocatori dovranno scoprire quali misteri sono ancora incatenati dietro le sue mura.

Per accedere al Living Word i giocatori devono possedere Guild Wars 2 Heart of Thorns. L’ acquisto di Heart of Thorns da diritto a un Boost livello 80, che permetterà al giocatore di entrare in azione da subito.