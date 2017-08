Guile di Street Fighter pubblicizzerà la vendita di un gel in Giappone

, uno dei lottatori più iconici della saga dipubblicizzerà la vendita di un gel in Giappone. Del resto c'era da aspettarselo, considerando l'invidiabile compostezza che caratterizza la capigliatura del personaggio.

Proprio così, il personaggio di Guile verrà impiegato per pubblicizzare la vendita di un gel realizzato da Yanagiya, compagnia giapponese specializzata nella realizzazione di cosmetici dal lontano 1615. Per non farsi mancare nulla, sul sito ufficiale dell'azienda è stata pubblicata un'intervista con Guile, in cui il celebre lottatore di Street Fighter afferma che "i capelli disordinati sono legati a una perdita di compostezza, una cosa molto poco cool". Che dire, una trovata di marketing che strapperà qualche sorriso agli appassionati di Street Fighter.

In calce alla notizia trovate le immagini tratte dal set pubblicitario.