Guillermo del Toro non è coinvolto nello sviluppo di Death Stranding

Durante una recente intervista pubblicata sulle pagine di IGN.com,ha rivelato che non sarà coinvolto nello sviluppo di, il suo contributo si limita infatti all'apparizione come personaggio del gioco.

"Sono coinvolto solamente come personaggio. Kojima mi ha chiamato e mi ha spiegato il ruolo del mio personaggio. Mi ha parlato delle sue idee e io ho accettato con piacere, ma ci tengo a dire che non sono coinvolto in alcun modo nel processo creativo di Death Stranding. Si tratta di una produzione di Hideo Kojima, in tutto e per tutto. E' fantastico lavorare con lui ma in questo caso il mio contributo si limita semplicemente alle sessioni di motion capture." Questa la dichiarazione del regista, che attribuisce dunque al produttore e game designer giapponese qualsiasi idea relativa a Death Stranding.

Ricordiamo che il gioco è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4, oltre a Guillermo del Toro, in Death Stranding faranno la loro comparsa anche due personaggi interpretati da Norman Reedus e Mads Mikkelsen.