Guilty Gear Xrd Rev 2 arriverà in Occidente nel 2017

ha annunciato chearriverà in Nord America nel corso del 2017. L'edizione aggiornata dell'omonimo picchiaduro sarà disponibile come aggiornamento per i possessori del gioco, inoltre il publisher pubblicherà il titolo anche in versione standalone digitale e retail su PlayStation 4.

Guilty Gear Xrd Rev 2 introduce nuovi personaggi, mosse, scenari e abilità, oltre ad espandere e migliorare le modalità Arcade e Story Mode con un miglior bilanciamento generale. Al momento purtroppo non ci sono conferme riguardo il possibile arrivo di Guilty Gear Xrd Rev 2 in Europa e le uniche comunicazioni riguardano esclusivamente il mercato americano.