Guilty Gear Xrd Rev 2 a breve avrà una demo negli Stati Uniti

Nella giornata di oggiha annunciato sul proprio sito ufficiale che il primo maggio lancerà in Nord America una demo di, che sarà disponibile per tutti gli utenti abbonati al Playstation Plus.

Per il momento non ci sono notizie riguardo un eventuale arrivo della versione di prova nei territori europei, dunque non ci resta altro che attendere notizie da parte del publisher o di Arc System Works, software house che ha curato lo sviluppo del gioco. Ricordiamo che Guilty Gear Xrd Rev 2 debutterà su Playstation 4 il prossimo 26 maggio, mentre gli utenti PC potranno acquistarlo su Steam a partire dal primo giugno 2017.