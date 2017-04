Guilty Gear Xrd Rev 2 disponibile dal primo giugno su Steam

ha annunciato chesarà disponibile su PC dal primo giugno 2017, con qualche giorno di ritardo rispetto al lancio su PlayStation 4, previsto per il 26 maggio.

Il gioco sarà disponibile come aggiornamento per Guilty Gear Xrd Revelator, venduto al prezzo di 19,99 euro. Questo upgrade includerà nuovi personaggi e un miglior bilanciamento del gameplay, oltre alla revisione di alcune statistiche dei lottatori. La versione PC non includerà ulteriori contenuti rispetto alla versione per PlayStation 4, gli sviluppatori hanno però confermato il supporto per la modalità Big Picture di Steam.