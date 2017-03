Guilty Gear Xrd Revelator 2: pubblicato il filmato d'apertura

ha oggi pubblicato la cutscene d'apertura di, sequel del suo celebre picchiaduro in arrivo su PC, PlayStation 4 e PlayStation 3.

Il filmato, che potete visionare in apertura di articolo, ci mostra i personaggi che faranno parte del roster di gioco, nel mentre le scene in stile anime vengono accompagnate da "Break the Spell", brano composto dal director del gioco Director Daisuke Ishiwatari, ed eseguito da Naoki Hashimoto.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Guilty Gear Xrd Revelator 2 è atteso in Giappone il 25 maggio, e in Nord America il 26 maggio su PS4 (in edizione fisica e digitale), PC e PS3 (solo in versione scaricabile); rimaniamo ancora in attesa di maggiori informazioni circa la release europea (ricordiamo che chi possiede il primo capitolo della serie potrà beneficiare di uno sconto sull'acquisto del sequel).