Guilty Gear Xrd Revelator 2: rivelata la data di uscita nordamericana

ha una data di uscita in Nord America. Il famoso picchiaduro sviluppato dasarà disponibile oltreoceano a partire dal 26 maggio 2017 su Playstation 4 (edizione fisica e digitale) e Playstation 3 (solo digitale).

Il titolo sarà acquistabile stand-alone al prezzo di 39.99 dollari, mentre gli utenti in possesso di Guilty Gear Xrd: Revelator potranno ottenere l'upgrade alla nuova versione al prezzo di 19.99 dollari. Per il momento il gioco non presenta una data di uscita in Europa, che rimene fissata a un generico 2017. Non ci resta che attendere novità da parte della software house o di PQube, il publisher che si occuperà della distribuzione nel vecchio continente.