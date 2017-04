Guilty Gear Xrd: Revelator 2 uscirà il 26 maggio in Europa

Il publisher PQube ha annunciato che Guilty Gear Xrd: Revelator 2 sarà pubblicato in Europa il 26 maggio 2017 su PlayStation 4 e PlayStation 3. L'uscita nel nostro continente del nuovo picchiaduro di Arc System Works si allinea così a quella per il mercato nordamericano già annunciata in precedenza.

Come per le edizioni che verranno pubblicate in Giappone e negli USA, Guilty Gear Xrd: Revelator 2 sarà disponibile su PlayStation 4 in versione fisica e digitale, mentre su PlayStation 3 solo il digital delivery. Il titolo sarà disponibile al prezzo di 39,99 $, e i giocatori già in possesso di Guilty Gear Xrd: Revelator avranno la possibilità di effettuare l'upgrade al secondo capitolo al prezzo di 19,99 $.

L'appuntamento con il nuovo picchiaduro di Arc System Works è fissato dunque per il prossimo 26 maggio su PlayStation 4 e PlayStation 3.